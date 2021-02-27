МИД РФ занялся историей о похищении в Узбекистан семилетнего мальчика из Асбеста

Posted 27 февраля 2021, 13:53
Published 27 февраля 2021, 13:53
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Также ситуация была обговорена с представителем МИД России в Екатеринбурге Александром Харловым, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова.
Они поставили задачу перед консульскими службами Узбекистана по этому направлению. Те встретились с семьей и проверили условия проживания ребенка,рассказал Мороков.
Отмечается, что на данный момент мальчик ходит в гимназию. По факту случившегося было заведено уголовное дело о похищении.
Напомним, мальчик уехал в Узбекистан в сопровождении бабушки еще в конце лета 2019 года. Мать дала на это нотариальное согласие, однако на родину ребенок так и не вернулся.