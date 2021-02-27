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Posted 27 февраля 2021, 13:53

Published 27 февраля 2021, 13:53

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

МИД РФ занялся историей о похищении в Узбекистан семилетнего мальчика из Асбеста

27 февраля 2021, 13:53
Историей о похищении семилетнего мальчика из Асбеста, которого бабушка увезла в Узбекистан, занялись МИДы двух стран.

Также ситуация была обговорена с представителем МИД России в Екатеринбурге Александром Харловым, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова.

Они поставили задачу перед консульскими службами Узбекистана по этому направлению. Те встретились с семьей и проверили условия проживания ребенка,рассказал Мороков.

Отмечается, что на данный момент мальчик ходит в гимназию. По факту случившегося было заведено уголовное дело о похищении.

Напомним, мальчик уехал в Узбекистан в сопровождении бабушки еще в конце лета 2019 года. Мать дала на это нотариальное согласие, однако на родину ребенок так и не вернулся.

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#Происшествия#Ребенок#Асбест#Узбекистан#Похищение#Мид
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