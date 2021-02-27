Тагильчанин рассказал о своем участии в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ

Тагильчанин отметил, что прошел несколько кастингов, для того, чтобы попасть на шоу. Ранее Андрей не принимал участия ни в каких проектах, это его первый опыт. Он рассказал, что сначала был онлайн-отбор, где музыкант общался с девушкой, которая собирала портфолио.