Свидание в вагоне метро устроили жители Екатеринбурга и попали на видео

Двое жителей столицы Урала принесли в вагон метро столик и устроили импровизированное свидание. Они дарили шоколад пассажирам и пили шампанское.

В какой-то момент к мужчинам подошли сотрудники охраны и предупредили, что распитие спиртных напитков в общественном месте запрещено. Мы им объяснили, что шампанское безалкогольное, они посмеялись и ушли, передает E1 слова Тимура, устроившего акцию. Представительницам прекрасного пола молодые люди дарили цветы. Организатора отметили, что люди позитивно отнеслись к мероприятию — некоторые аплодировали и снимали на телефон. Напомним, 28 января сообщалось, как Тимур с товарищем перегородили полосу на мосту в центре Екатеринбурга красным автомобилем BMW. Они достали стол, налили чай и начали играть в шахматы.