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Posted 28 февраля 2021, 05:38

Published 28 февраля 2021, 05:38

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Свидание в вагоне метро устроили жители Екатеринбурга и попали на видео

28 февраля 2021, 05:38
Двое жителей столицы Урала принесли в вагон метро столик и устроили импровизированное свидание. Они дарили шоколад пассажирам и пили шампанское.

В какой-то момент к мужчинам подошли сотрудники охраны и предупредили, что распитие спиртных напитков в общественном месте запрещено.

Мы им объяснили, что шампанское безалкогольное, они посмеялись и ушли, передает E1 слова Тимура, устроившего акцию.

Представительницам прекрасного пола молодые люди дарили цветы. Организатора отметили, что люди позитивно отнеслись к мероприятию — некоторые аплодировали и снимали на телефон.

Напомним, 28 января сообщалось, как Тимур с товарищем перегородили полосу на мосту в центре Екатеринбурга красным автомобилем BMW. Они достали стол, налили чай и начали играть в шахматы.

#Общество#Новости УрФО#Метро#Акция#Видео#Свидание#Екатеринбург
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