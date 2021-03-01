Роскомнадзор: сеть Twitter не удалила тысячи материалов с запрещенной информацией

Posted 1 марта 2021,, 11:26
Published 1 марта 2021,, 11:26
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Эта информация стала дополнением к сообщению Общественной палаты РФ об антилидерстве Twitter в распространении запрещенной информации. К сведениям, запрещенным в России, относятся способы совершения суицида и призывы к нему, порнографические изображения граждан, не достигших 18 лет, а также создание и применение наркотических средств, пишут “Новые Известия”.
С 2017 года Роскомнадзор неоднократно выдвигал социальной сети требования об удалении неприемлемого контента. По словам представителей ведомства, всего Twitter отказался удалять более 2862 запрещенных публикаций.
Напомним, 1 февраля текущего года в России начал действовать закон, по которому социальные сети должны находить и оперативно блокировать неприемлемый контент. Если нет возможности самостоятельно оценить соответствие публикации законодательству РФ в течение 24 часов, администрация соцсетей обязана сообщить об этом в Роскомнадзор.