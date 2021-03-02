Укравшая внука бабушка из Узбекистана вернула его спустя 1,5 года в Екатеринбург

Posted 2 марта 2021, 08:23
Published 2 марта 2021, 08:23
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Встреча матери с ребенком произошла в Москве. Они не виделись полтора года. Елена, жительница Асбеста, чтобы вернуть Тимура, задействовала правоохранительные органы.
По словам женщины, вышла замуж за узбекистанца несколько лет назад. Родилось трое детей, но совместная жизнь привела к разводу. С бывшим мужем она не общалась. Со свекровью отношения старалась поддерживать.
По рассказу потерпевшей, бывшая свекровь, прилетев в Асбест, просила увезти внуков погостить в Бухаре. Разрешение на выезд Елена дала только на пятилетнего Тимура, остальным нужно было посещать школу.
В августе 2019 года по согласию, выданному нотариусом до февраля 2020 года, бабушка с внуком улетели. Но сына мать не видела до 2021 года. Бабушка каждый месяц обещала вернуть ребенка. В марте началась пандемия. Ссылаясь на закрытие вылетов, свекровь все также откладывала поездку.
Елена предлагала купить билеты в обратную сторону им обоим, но женщина отказывалась. Выезд в Узбекистан за ребенком был невозможен, так как для матери был ограничен вылет из-за долгов, наколенных по вине бывшего мужа.
После того, как бабушка узнала о крупном долге по алиментам ее сына на старших детей, начался шантаж. Было сказано, что она не привезет ребенка, пока Елена не напишет отказ от алиментов, и угрожала забрать остальных детей.
В ноябре женщина написала заявления в правоохранительные органы и даже отправила письмо президенту РФ Владимиру Путину.
Обращение было передано органам опеки Узбекистана. Но дело не было решено и затягивалось.
Со слов Елены, в январе бывшая свекровь попросила приобрести билеты ей и внуку. Вылет был запланирован на 11 февраля. Но незадолго до вылета она сказала, что лежит в больнице. Затем мальчика стали скрывать от опеки. В итоге он так и не вылетел домой.
25 февраля стало известно, что Тимура забрали у свекрови. В детском доме он пробыл полтора дня, а 27-го февраля улетел в Москву.
Елена встретила сына в аэропорту и они вернулись в Асбест. Мальчик находится в стрессовом состоянии. Ребенку предстоит посещать психолога.
В органах по правам человека в Свердловской области сообщают, что по закону ребенок находился не у родных людей, так как отцовство установлено не было. Родился мальчик, когда родители были в разводе и совместно не проживали. Это значит, что бабушка официально не признана в родстве.
Хотя органы опеки утверждают, что родственники из Узбекистана положительно относятся к ребенку и очень привязались к нему.
Счастливая мать благодарила за оказанное содействие прокуратуру, полицию, следователей.
Правозащитники надеются, что конфликт общения с детьми, родственники все-таки уладят и смогут договориться.