Шесть лет тюрьмы за мошенничество грозит директору турагенства в Екатеринбурге

Напомним, 18 февраля сообщалось о пенсионерах из Екатеринбурга, которые пожаловались на мошенничество в массажных салонах. Им звонили по телефону и предлагали бесплатное посещение. Затем давали подписать пустые бланки, в которые после процедур дописывали значительные суммы. Одна из пожилых женщин вернулась домой с оформленным кредитом на 70 тысяч рублей.