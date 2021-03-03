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Posted 3 марта 2021, 05:00

Published 3 марта 2021, 05:00

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Шесть лет тюрьмы за мошенничество грозит директору турагенства в Екатеринбурге

3 марта 2021, 05:00
Шесть лет тюрьмы грозит женщине-директору турфирмы в Екатеринбурге. Она брала с клиентов денежные средства и использовала на личные нужды. Её обвиняют в мошенничестве.

Следствием установлено, что жительница Екатеринбурга 1988 года рождения зарегистрировала турагенство и назначила в нем себе должность директора. Она является единственным сотрудником организации. В 2019 году она заключила четыре договора на общую сумму в 681 тысячу рублей.

Женщина не предпринимала никаких действий по бронированию поездок для клиентов и распорядилась денежными средствами по своему усмотрению.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с использованием служебного положения). Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Материалы дела будут направлены в суд Чкаловского района Екатеринбурга.

Напомним, 18 февраля сообщалось о пенсионерах из Екатеринбурга, которые пожаловались на мошенничество в массажных салонах. Им звонили по телефону и предлагали бесплатное посещение. Затем давали подписать пустые бланки, в которые после процедур дописывали значительные суммы. Одна из пожилых женщин вернулась домой с оформленным кредитом на 70 тысяч рублей.

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#Происшествия#Новости УрФО#Уголовное дело#Мошенничество#Директор#Туры#Екатеринбург
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