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Posted 3 марта 2021, 05:00

Published 3 марта 2021, 05:00

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

В 2023 году будет сдан в эксплуатацию Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге

3 марта 2021, 05:00
Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге, который примет соревнования Универсиады-2023, введут в эксплуатацию в марте 2023 года.

До Универсиады там пройдут тестовые мероприятия, рассказал «ТАСС» генеральный директор компании-генподрядчика «Синара-девелопмент» Тимур Уфимцев. Он отметил, что комплекс уникальный и станет самым крупным на Урале и в Сибири.

Общий вес металлоконструкций превышает девять тысяч тонн — это как две Эйфелевы башни, пояснил Уфимцев.

Контракт на строительство Дворца водных видов спорта был подписан в августе 2020 года, его стоимость — почти 10 миллиардов рублей. Площадь сооружения составит более 60 тысяч квадратных метров. Деревня для спортсменов расположится на площади более 230 тысяч квадратных метров, там будут выстроены общежития и медицинский центр.

Напомним, в Екатеринбурге в 2023 году пройдут международные летние студенческие игры. На подготовку будет потрачено 87 миллиардов рублей, из них 55 миллиардов уйдет на строительство спортивных объектов.

Куйвашев рассказал о ходе строительства объектов Универсиады-2023
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