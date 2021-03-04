Избирком региона не получал жалобы на незаконную агитацию тагильскими учителями

Напомним, второго февраля в распоряжении TagilCity.ru появилась переписка в школьном чате, где учитель одной из школ Ленинского района в Нижнем Тагиле призывал детей голосовать за выпускника школы и отчитываться перед классным руководителем. В избирательной комиссии попросили редакцию предоставить данные скриншоты, но их передача невозможна, поскольку родители предоставили их изданию на условиях анонимности.