tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта 2021, 02:39

Published 4 марта 2021, 02:39

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Избирком региона не получал жалобы на незаконную агитацию тагильскими учителями

4 марта 2021, 02:39
В избирательной комиссии Свердловской области заявили, что не получали жалоб на учителей, которые вынуждали учеников к голосованию за кандидатов в молодежный парламент региона.

Представителям избирательной комиссии Свердловской области жалоб о принуждении к голосованию не поступало. Педагоги могли лишь сообщить о проведении выборов, считают в избиркоме.

Вынуждать к голосованию никто не может и по нашей информации таких случаев не происходило. Педагоги рекомендовали школьникам принять участие в выборах,рассказали в избирательной компании TagilCity.ru.

Напомним, второго февраля в распоряжении TagilCity.ru появилась переписка в школьном чате, где учитель одной из школ Ленинского района в Нижнем Тагиле призывал детей голосовать за выпускника школы и отчитываться перед классным руководителем. В избирательной комиссии попросили редакцию предоставить данные скриншоты, но их передача невозможна, поскольку родители предоставили их изданию на условиях анонимности.

#Политика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Учителя#Школа#Голосование#Избирательная комиссия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика