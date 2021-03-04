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Posted 4 марта 2021, 14:58

Published 4 марта 2021, 14:58

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Количество выбросов формальдегида выросло на 11% в Нижнем Тагиле в 2020 году

4 марта 2021, 14:58
Сюжет
Выбросы
В 2020 году количество выбросов формальдегида в воздух Нижнего Тагила выросло на 11% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные TagilCity.ru предоставили в «Уральском управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В комплексный показатель степени загрязнения атмосферы Нижнего Тагила (ИЗА) в 2020 году вошли пять веществ — формальдегид, бенз(а)пирен, диоксид азота, взвешенные вещества и оксид азота. Самый большой показатель в ИЗА у формальдегида — 40%. При том, что в 2019 году его значение составляло 29%.

Среднегодовая концентрация формальдегида в 2019 году составляла 1,2 ПДК, в 2020 году — в два раза больше (2,8 ПДК). Больше всего превышений нормы вещества фиксировалось на ПНЗ № 1 (пересечение улиц Окунева и Энтузиастов) — 60 раз и на ПНЗ № 2 (на улице Гражданской) — 35 раз.

Кроме того, по данным УГМС, за последние пять лет в городе выросло количество загрязнений и по другим веществам.

В период с 2016 по 2020 года в Нижнем Тагиле наметилась тенденция роста загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, цианидом, этилбензолом и тяжелыми металлами — магнием, железом, марганцем и никелем,рассказали в ведомстве.

Напомним, в декабре 2020 года глава региона Евгений Куйвашев заявил, что проекты санитарно-защитных зон предприятий Нижнего Тагила находятся на госэкспертизе. А редакция TagilCity.ru выяснила, так ли это на самом деле.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Воздух#Выбросы#Формальдегид
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