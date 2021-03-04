Количество выбросов формальдегида выросло на 11% в Нижнем Тагиле в 2020 году

Среднегодовая концентрация формальдегида в 2019 году составляла 1,2 ПДК, в 2020 году — в два раза больше (2,8 ПДК). Больше всего превышений нормы вещества фиксировалось на ПНЗ № 1 (пересечение улиц Окунева и Энтузиастов) — 60 раз и на ПНЗ № 2 (на улице Гражданской) — 35 раз.