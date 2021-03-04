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Posted 4 марта 2021, 15:53

Published 4 марта 2021, 15:53

Modified 29 ноября, 17:39

Updated 29 ноября, 17:39

СКР возбудил дело о превышении полномочий при строительстве лыжной трассы на Урале

4 марта 2021, 15:53
Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий во время строительства лыжероллерной трассы детской спортивной школы в поселке Октябрьский, сообщает старший помощник руководителя областного СКР Александр Шульга.

По версии следствия, должностные лица детско-юношеской спортивной школы Камышловского района в роли заказчика приняли работы по строительству лыжероллерной трассы, включая ее асфальтирование и благоустройство.

Компания-подрядчик получила денежные средства, которые превышали реальную стоимость выполненных работ. По мнению следствия, часть работ не соответствует требованиям, также муниципальный контракт был заключен на ранее выполненные работы.

В результате ущерб, причиненный муниципальному бюджету, оценивается в размере более 13,7 миллиона рублей.

Напомним, в начале декабря 2020 года в Екатеринбурге в отношении полицейских из отдела по борьбе с наркотиками было заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

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#Общество#Уголовное дело#Превышение полномочий#Поселок#СКР#Строительсво
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