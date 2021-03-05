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Posted 5 марта 2021, 07:01

Published 5 марта 2021, 07:01

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Ехал на «лысой» резине: семь лет грозит водителю за смертельное ДТП в Екатеринбурге

5 марта 2021, 07:01
Семь лет грозит водителю, который ехал на изношенной резине и устроил смертельное ДТП. В аварии погибла женщина и пятилетняя девочка.

Происшествие случилось 1 декабря 2020 года. Водитель «Фольксваген Поло» двигался по Кольцовскому тракту. Он превысил скорость и вылетел в кювет, где столкнулся с дренажной трубой, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В салоне автомобиля передвигались семь человек. Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате аварии погибла пятилетняя девочка и женщина, ехавшая на заднем сидении. 4 пассажира получили травмы, которые в результате проведенной экспертизы расценены как причинившие тяжкий вред их здоровью.

Заднее правое колесо было изношено. На одной оси были установлены шины с разным рисунком протектора, рассказали в прокуратуре.

В отношении водителя заведено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух или более лиц). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, аналогичное уголовное дело заведено в отношении управлявшего «Черри Тигго», который 15 февраля устроил смертельное ДТП на выезде из Нижнего Тагила. Он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 68-летнего мужчины. В результате ВАЗ откинуло на «Рено Каптюр» под управлением 49-летней женщины, которая следовала в попутном направлении. 37-летний пассажир «Черри» и 69-летняя пассажирка ВАЗа скончались на месте. Водители обоих автомобилей были госпитализированы. 18 февраля 69-летний водитель ВАЗа скончался в больнице.

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