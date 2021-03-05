Ехал на «лысой» резине: семь лет грозит водителю за смертельное ДТП в Екатеринбурге

Напомним, аналогичное уголовное дело заведено в отношении управлявшего «Черри Тигго», который 15 февраля устроил смертельное ДТП на выезде из Нижнего Тагила. Он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 68-летнего мужчины. В результате ВАЗ откинуло на «Рено Каптюр» под управлением 49-летней женщины, которая следовала в попутном направлении. 37-летний пассажир «Черри» и 69-летняя пассажирка ВАЗа скончались на месте. Водители обоих автомобилей были госпитализированы. 18 февраля 69-летний водитель ВАЗа скончался в больнице.