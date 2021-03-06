Охотники получили из полиции материалы на загрызающих собак волков на Евстюнихе

Напомним, уже два месяца волки держат в страхе жителей Евстюнихи. За это время дикие животные напали как минимум на восемь собак. Людям приходится самостоятельно спасаться от волков с помощью петард и на ночь прятать питомцев в своих домах. Ранее местная жительница рассказала редакции, что обращалась к охотоведам, которые уверили, что поставили капканы, однако результата до сих пор нет.