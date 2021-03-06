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Posted 6 марта 2021, 13:42

Published 6 марта 2021, 13:42

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Охотники получили из полиции материалы на загрызающих собак волков на Евстюнихе

6 марта 2021, 13:42
Охотники получили из полиции материалы на волков, которые загрызают собак в поселке Евстюниха под Нижним Тагилом.

В феврале в МУ МВД «Нижнетагильское» поступали обращения по волкам от местных жителей.

Собранные материалы направлены в охотхозяйство, рассказали редакции TagilCity.ru в ведомстве.

Несмотря на это, последний случай нападения произошел 4 марта. Дикие животные растерзали местную бездомную собаку прямо рядом с жилыми домами.

На момент публикации редакции TagilCity.ru получить комментарий в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области не удалось.

Напомним, уже два месяца волки держат в страхе жителей Евстюнихи. За это время дикие животные напали как минимум на восемь собак. Людям приходится самостоятельно спасаться от волков с помощью петард и на ночь прятать питомцев в своих домах. Ранее местная жительница рассказала редакции, что обращалась к охотоведам, которые уверили, что поставили капканы, однако результата до сих пор нет.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Нападение#Евстюниха#Собаки#Волки
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