Отстрел и отлов волков разрешен в Нижнем Тагиле с 3 марта

Напомним, жители поселка Евстюниха под Нижним Тагилом пожаловались, что их уже два месяца терроризируют волки. Дикие животные убивают местных собак в непосредственной близости с домами. Местная жительница рассказала редакции TagilCity.ru, что за это время волки загрызли как минимум восемь собак. Несмотря на то, что жители обращались к охотоведам, которые заверили их, что поставили капканы, последний случай произошел 4 марта. Волки утащили бездомного пса и убили его в пяти метрах от тропы, по которой ходят люди.