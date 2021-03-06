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Posted 6 марта 2021, 15:35

Published 6 марта 2021, 15:35

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Отстрел и отлов волков разрешен в Нижнем Тагиле с 3 марта

6 марта 2021, 15:35
Отстрел и отлов волков разрешен в охотничьем угодье «Нижнетагильское» с 3 марта по 30 апреля 2021 года. Соответствующий приказ подписал директор Департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

В документе указано, что для этого может быть использовано охотничье огнестрельное гладкоствольное и нарезное оружие, а также самоловы, за исключением петель.

Причиной в ведомстве назвали превышение показателей максимальной численности волков и угрозу нанесения вреда здоровью граждан. Отмечается, что волков можно отстреливать и отлавливать в любом количестве независимо от их пола и возраста.

Напомним, жители поселка Евстюниха под Нижним Тагилом пожаловались, что их уже два месяца терроризируют волки. Дикие животные убивают местных собак в непосредственной близости с домами. Местная жительница рассказала редакции TagilCity.ru, что за это время волки загрызли как минимум восемь собак. Несмотря на то, что жители обращались к охотоведам, которые заверили их, что поставили капканы, последний случай произошел 4 марта. Волки утащили бездомного пса и убили его в пяти метрах от тропы, по которой ходят люди.

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#Общество#Нижний Тагил#Отлов#Евстюниха#Волки#Разрешение#Отстрел
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