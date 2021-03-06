Рабочий разбился насмерть при падении на стройке в Екатеринбурге

Напомним, 22 февраля в конвертерном цехе НТМК в Нижнем Тагиле погиб рабочий. В кабине мостового крана начался пожар. Машинист попытался справиться с огнем, но это не удалось. Тогда мужчина направил кабину к посадочной площадке, однако не успел до нее добраться и спрыгнул с высоты 25 метров. От полученных травм он скончался на месте. Следственный комитет организовал проверку по факту происшествие. Сменщик погибшего рассказал, что пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания или поломки печки.