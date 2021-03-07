«Наломал дров»: сбившего на «зебре» двух бабушек лихача арестовали в Качканаре

Honda Integra, на которой мужчина сбил пожилых женщин, была обнаружена брошенной во дворах 11-го микрорайона Качканара. Представители МВД установили хозяина иномарки, однако он был в состоянии алкогольного опьянения и находился на пассажирском сидении. В момент аварии за рулем был его 30-летний знакомый.