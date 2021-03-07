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Posted 7 марта 2021, 12:15

Published 7 марта 2021, 12:15

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

«Наломал дров»: сбившего на «зебре» двух бабушек лихача арестовали в Качканаре

7 марта 2021, 12:15
Сбивший на пешеходном переходе двух пенсионерок мужчина был арестован в Качканаре. Его доставили в Екатеринбург.

Honda Integra, на которой мужчина сбил пожилых женщин, была обнаружена брошенной во дворах 11-го микрорайона Качканара. Представители МВД установили хозяина иномарки, однако он был в состоянии алкогольного опьянения и находился на пассажирском сидении. В момент аварии за рулем был его 30-летний знакомый.

Ранее мужчина девять раз привлекался к уголовной ответственности за нарушения ПДД. На данный момент он также является фигурантом другого дела за пьяную езду, сообщает Е1 со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Вероятно, осознав, каких дров наломал, на следующий после ДТП день пришел в отдел полиции и написал явку с повинной. В содеянном раскаивается,рассказал полковник Горелых.

Напомним, в результате аварии 79-летняя и 83-летняя женщины получили тяжелые травмы. Обе пострадавшие были доставлены в реанимацию, однако спасти их не удалось.

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#Происшествия#ДТП#Пенсионеры#Арест#Качканар#Екатеринбург
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