Выгонять детей из транспорта с 7 марта стало незаконно

Posted 7 марта 2021, 10:06
Published 7 марта 2021, 10:06
Modified 18 сентября 2022, 11:30
Updated 18 сентября 2022, 11:30
Правительство РФ внесло изменения в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». С 7 марта кондукторы и водители, высадившие детей или подростков до 16 лет из общественного транспорта, будут нести ответственность перед законом.
Речь идет о детях, которые не оплачивают проезд и находятся в транспорте без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба Государственной думы Российской Федерации.
Проект был принят 16 февраля и утвержден 24 февраля. Закон вступил в силу 7 марта.
В Гсдуме напомнили о случае, который произошел 25 февраля в Кировской области. Вечером из автобуса высадили школьницу, которая возвращалась домой после спортивных занятий. У девочки не хватило денежных средств на проезд и её выгнали на улицу в 20-градусный мороз.