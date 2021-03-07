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Posted 7 марта 2021, 10:06

Published 7 марта 2021, 10:06

Modified 18 сентября 2022, 11:30

Updated 18 сентября 2022, 11:30

Выгонять детей из транспорта с 7 марта стало незаконно

7 марта 2021, 10:06
7 марта вступил в силу закон, запрещающий кондукторам и водителям высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда.

Правительство РФ внесло изменения в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». С 7 марта кондукторы и водители, высадившие детей или подростков до 16 лет из общественного транспорта, будут нести ответственность перед законом.

Речь идет о детях, которые не оплачивают проезд и находятся в транспорте без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба Государственной думы Российской Федерации.

Проект был принят 16 февраля и утвержден 24 февраля. Закон вступил в силу 7 марта.

В Гсдуме напомнили о случае, который произошел 25 февраля в Кировской области. Вечером из автобуса высадили школьницу, которая возвращалась домой после спортивных занятий. У девочки не хватило денежных средств на проезд и её выгнали на улицу в 20-градусный мороз.

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#Транспорт#Закон#Госдума#Оплата#Водитель#Проезд#Несовершеннолетние#Общественный транспорт#Кондуктор
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