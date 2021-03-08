«От ГАЗели ничего не осталось»: водитель погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень

Напомним, 7 марта в массовом ДТП в Нижнем Тагиле погибла пенсионерка. Еще пять человек пострадали. 62-летний водитель «Фольксваген» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Шевроле Ланос», которым управлял 24-летний мужчина. После водитель «Фольксваген» столкнулся с «Форд Фокус» под управлением 38-летнего мужчины.