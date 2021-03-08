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Posted 8 марта 2021, 06:08

Published 8 марта 2021, 06:08

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

«От ГАЗели ничего не осталось»: водитель погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень

8 марта 2021, 06:08
Водитель ГАЗели погиб в лобовом ДТП на трассе между Екатеринбургом и Тюменью. Очевидцы отметили, что от автомобиля ничего не осталось.

Происшествие случилось 7 марта около 22.30 на 203 километре трассы Екатеринбург-Тюмень, пишет E1.

Сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что управлявший автомобилем ГАЗель 35-летний мужчина не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Там произошло столкновение с грузовиком MAN. По словам очевидцев, от автомобиля ГАЗель «ничего не осталось».

В результате аварии водитель ГАЗели скончался на месте происшествия, до приезда медиков. 36-летний водитель большегруза был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой в талицкую ЦРБ.

Окончательные причины аварии будут установлены в ходе следствия.

Напомним, 7 марта в массовом ДТП в Нижнем Тагиле погибла пенсионерка. Еще пять человек пострадали. 62-летний водитель «Фольксваген» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Шевроле Ланос», которым управлял 24-летний мужчина. После водитель «Фольксваген» столкнулся с «Форд Фокус» под управлением 38-летнего мужчины.

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