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Posted 8 марта 2021, 13:13

Published 8 марта 2021, 13:13

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Шесть пассажиров и водитель легковушки погибли в ДТП под Самарой

8 марта 2021, 13:13
В ДТП под Самарой погибли семь человек. Все они находились в одном автомобиле.

Попавшая в ДТП легковушка под Самарой была переполнена. В автомобиле было семь человек. Все они погибли.

Все скончавшиеся были молодыми людьми, сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

Столкновение произошло на трассе М5 «Урал» (Волжский — Курумоч). По данным правоохранительных органов, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Второй участник ДТП не пострадал.

Напомним, 7 Марта сообщалось, что на 11 километре автодороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил» в ДТП столкнулись три автомобиля. Один человек погиб, пять пострадали.

#Общество#ДТП#Массовое дтп#Легковой автомобиль
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