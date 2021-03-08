Шесть пассажиров и водитель легковушки погибли в ДТП под Самарой

Posted 8 марта 2021, 13:13
Published 8 марта 2021, 13:13
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Попавшая в ДТП легковушка под Самарой была переполнена. В автомобиле было семь человек. Все они погибли.
Все скончавшиеся были молодыми людьми, сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.
Столкновение произошло на трассе М5 «Урал» (Волжский — Курумоч). По данным правоохранительных органов, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Второй участник ДТП не пострадал.
Напомним, 7 Марта сообщалось, что на 11 километре автодороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил» в ДТП столкнулись три автомобиля. Один человек погиб, пять пострадали.