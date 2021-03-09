tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 марта 2021, 14:22

Published 9 марта 2021, 14:22

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Тягач и легковушка «лоб в лоб» столкнулись на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле

9 марта 2021, 14:22
ДТП с ВАЗ-21099 и КАМАЗом произошло в Нижнем Тагиле. Транспортные средства столкнулись «лоб в лоб».

Инцидент случился на улице Индустриальная, приблизительно в 17.20, пишут очевидцы в паблике «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». По их словам, на момент аварии в салоне автомобиля находился ребенок.

Все живы, но имеются пострадавшие,рассказали свидетели.

Они отметили, что водитель ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения, также у него не было прав. Движение на месте ДТП частично затруднено.

На фотографиях с места событий можно увидеть, что легковушка и тягач получили механические повреждения передней части, а на дороге лежат стекла и запчасти транспортных средств.

Факт аварии подтвердили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. Подробности обещали предоставить позднее.

Напомним, 9 марта водители двух иномарок не предоставили преимущество трамваю в Нижнем Тагиле, в результате чего произошло ДТП.

Материалы по теме
«От «Газели» ничего не осталось»: ДТП с фурой на трассе Екатеринбург—Тюмень
#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#КАМАЗ#ВАЗ#Индустриальная
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика