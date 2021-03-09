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Posted 9 марта 2021, 09:13

Published 9 марта 2021, 09:13

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Задержан безработный подозреваемый в расстреле собаки под Алапаевском

9 марта 2021, 09:13
Задержан подозреваемый в расстреле из ружья собаки под Алапаевском. Им оказался безработный рецидивист.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали гражданина 1987 года рождения. Он не имеет постоянного места работы и уже неоднократно имел проблемы с законом.

У него богатое криминальное прошлое. Суди четырежды. Две за кражу, одна за вырубку леса и одна за грабеж, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Дома у подозреваемого стражи порядка изъяли незарегистрированное гладкоствольное ружье ИЖ 12-го калибра. Задержанный пояснил, что нашел его недавно в лесу.

Свою ненависть к животным он объяснил тем, что собаки нападают на людей, добавил полковник Горелых.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными из хулиганских побуждений) и статье 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия).

Изъятое огнестрельное оружие было направлено на экспертизу, для выявления причастности к другим правонарушениям.

Напомним, происшествие случилось днем 7 марта. В районе бывшего Новоалапевского Металургического Завода мужчина в упор расстрелял собаку, а после скрылся в неизвестном направлении на автомобиле «Нива». 8 марта на место происшествия приехали полиция и зоозащитники. Собаку удалось отыскать под вагоном железных дорог. За ночь она проползла порядка одного километра с полученными ранениями. Первичный осмотр показал, что у собаки перебиты лапы. Пса увезли в клинику.

Мужчина расстрелял собаку из охотничьего ружья в Алапаевске
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