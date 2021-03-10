168 миллионов потратят энергетики на обновление сетей в свердловских городах

Таким образом, в селе Покровское будет заменено 6,7 километра линий электропередачи 0,4 кВ. Еще 13 миллионов рублей потребуются для обновления ВЛ-10 кВ в пионерлагере под Нижним Тагилом, на 5 миллионов рублей обновят 2,5 километра ВЛ-6 кВ в Алапаевске. В Полевском 3,3 миллиона рублей пойдет на реконструкцию 1,5 километра ЛЭП 6 кВ.