168 миллионов потратят энергетики на обновление сетей в свердловских городах

Posted 10 марта 2021, 14:45
Published 10 марта 2021, 14:45
Modified 29 ноября, 17:38
Updated 29 ноября, 17:38
Таким образом, в селе Покровское будет заменено 6,7 километра линий электропередачи 0,4 кВ. Еще 13 миллионов рублей потребуются для обновления ВЛ-10 кВ в пионерлагере под Нижним Тагилом, на 5 миллионов рублей обновят 2,5 километра ВЛ-6 кВ в Алапаевске. В Полевском 3,3 миллиона рублей пойдет на реконструкцию 1,5 километра ЛЭП 6 кВ.
Также специалисты поработают с кабельными линиями электропередачи в Алапаевске, Верхней Пышме, Каменск-Уральском, Красноуфимске и Асбесте, сообщает Ура.ру. Планируется, что на обновление сетей будет потрачено 168 миллионов рублей.
Напомним, в ноябре 2020 года стало известно, что на модернизацию подстанций и замену линий электропередач Нижнему Тагилу было выделено 74 миллиона рублей