tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 марта 2021, 14:45

Published 10 марта 2021, 14:45

Modified 29 ноября, 17:38

Updated 29 ноября, 17:38

168 миллионов потратят энергетики на обновление сетей в свердловских городах

10 марта 2021, 14:45
В течение 2021 года работники АО «Облкоммунэнерго» проведут реконструкцию воздушных и кабельных линий электропередач в свердловских населенных пунктах.

Таким образом, в селе Покровское будет заменено 6,7 километра линий электропередачи 0,4 кВ. Еще 13 миллионов рублей потребуются для обновления ВЛ-10 кВ в пионерлагере под Нижним Тагилом, на 5 миллионов рублей обновят 2,5 километра ВЛ-6 кВ в Алапаевске. В Полевском 3,3 миллиона рублей пойдет на реконструкцию 1,5 километра ЛЭП 6 кВ.

Также специалисты поработают с кабельными линиями электропередачи в Алапаевске, Верхней Пышме, Каменск-Уральском, Красноуфимске и Асбесте, сообщает Ура.ру. Планируется, что на обновление сетей будет потрачено 168 миллионов рублей.

Напомним, в ноябре 2020 года стало известно, что на модернизацию подстанций и замену линий электропередач Нижнему Тагилу было выделено 74 миллиона рублей

Материалы по теме
Реконструкция ЛЭП в Первоуральске обойдется в девять миллионов рублей
#Общество#Свердловская область#Реконструкция#Электропроводка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика