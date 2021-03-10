Экс-сенатор Евгений Самойлов снова избежал правосудия

Имя Самойлова также фигурирует в истории о кредитной задолженности инвестиционной компании «Таврический» Сбербанку. Речь идет о сумме в размере более трех миллиардов рублей. Когда имущество компании было арестовано, долг и договор поручительства были проданы Сбербанком ООО «Паритет». Сумма сделки составила 1,5 млрд рублей, то есть долг был продан почти с 50%-ной скидкой. Самойлов, который, скорее всего, аффилирован с правопреемником долга, заключает договор по реструктуризации. В результате он выплачивает меньше половины начальной суммы, а арестованная собственность возвращается к нему. СМИ сообщают, что это не единственный случай, когда экс-сенатор становится бенефициаром «неожиданно» обанкротившихся компаний, которые так и не вернули миллиардные кредиты.