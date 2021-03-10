На избиение семилетнего ребенка в детском саду в Березовском пожаловались родители

Напомним, что в августе 2020 состоялся суд по делу мальчика, который травмировался в частном детском саду в Нижнем Тагиле. Мать ребенка отказалась от выплаты в 150 тысяч рублей, которую им предлагала директор. По ее словам, на первом заседании суда она предлагала выплатить пострадавшей стороне 150 тысяч рублей единоразово, потому что в то время у нее были деньги. Но родители, несмотря на рекомендации прокурора, отказались, так как хотели получить 800 тысяч рублей.