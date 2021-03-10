Пропавший два месяца назад мужчина разыскивается в Сухом Логу

Ушел из дома он в короткой черной куртке и черных джинсах. На нем была также толстовка на молнии с капюшоном, коричневая футболка и такого же цвета ботинки на шнурках и молнии. На голове пропавшего была вязаная черная шапка, сообщают в СК по Свердловской области.