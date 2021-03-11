130 тысяч требует тагильский КРЗ от «Водоканал-НТ» через суд

Posted 11 марта 2021, 14:11
Published 11 марта 2021, 14:11
Modified 29 ноября, 17:38
Updated 29 ноября, 17:38
Первое судебное заседание из-за акта сверки взаимных расчетов 2017 года прошло 24 февраля, второе отложено до 7 апреля 2021 года, так как ответчик подал ходатайство.
Ранее «Водоканал-НТ» просил отказать в иске из-за пропуска срока его давности, однако истец настаивает на удовлетворении требований. Ответчик должен представить договор поставки и товарную накладную от 12 сентября 2016 года на сумму 99,9 тысячи рублей, а также акт сверки от 31 декабря 2017 года.
Напомним, в марте 2020 года НТКРЗ был признан банкротом. В 2018 году в Арбитражный суд поступило несколько заявлений об этом. Тогда завод выставил на продажу здание общежития за девять миллионов рублей и детский сад за 18,3 миллиона рублей. По данным на июль 2019 года задолженность предприятия составляла 2,5 миллиарда рублей.