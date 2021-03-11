ДТП с тремя легковушками произошло на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле

Posted 11 марта 2021, 15:56
Published 11 марта 2021, 15:56
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Инцидент случился 11 марта, во второй половине дня, пишут очевидцы в паблике «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».
На видеозаписи с места событий можно увидеть, что легковой автомобиль врезался в заднюю часть другой машины, а поодаль стоит еще одно транспортное средство.
Движение в районе аварии было затруднено. Туда приезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой медицинской помощи.
Транспортные средства получили механические повреждения, сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила, также там пообещали, что прокомментируют ситуацию позднее.
Напомним, 9 марта на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле в ДТП пострадала пятилетняя девочка. Ее госпитализировали в центральную детскую больницу с травмой.