Победители Югорского лыжного марафона получат карты с балансом в 400 тыс. рублей

Гонка 2021 года запланирована на 10 апреля, маршрут для нее проложен в пойме реки Горная. До 9 апреля можно будет подать заявку на участие. Сообщается, что на сегодняшний день желание пройти марафонские дистанции изъявила уже 1000 человек.