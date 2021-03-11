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Posted 11 марта 2021, 12:44

Published 11 марта 2021, 12:44

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

СМИ: новый прокурор Свердловской области будет назначен не раньше мая

11 марта 2021, 12:44
Назначение нового прокурора Свердловской области пройдет не раньше мая 2021 года.

Длительность процедуры не позволит назначить нового прокурора на Среднем Урале раньше мая-июня, сообщили Ура.ру несколько независимых источников.

Ускорить процедуру невозможно из-за поправок в Конституцию, согласно которым назначение должен произвести президент России Владимир Путин. Предварительна глава государства обязан проконсультироваться с Совфедом.

В настоящий момент обязанности прокурора Свердловской области исполняет Владимир Маленьких.

Напомним, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков ушел в отставку. Об этом сообщалось 10 марта. Губернатор региона Евгений Куйвашев вручил Охлопкову знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

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#Общество#Свердловская область#Прокурор#Сроки
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