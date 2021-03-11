Тагильские коммунисты не поддержали федеральную волну акций партии

20 марта коммунисты из Нижнего Тагила хотят отправиться в Екатеринбург, но не на акцию, а на собрание, рассказал редакции TagilCity.ru пресс-секретарь городского отделения КПРФ Михаил Бояркин. Он подчеркнул, что не знает о запланированных мероприятиях.