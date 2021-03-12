Фейк об отстранении врачей без прививки от COVID-19 опровергли в тагильской ДГБ

Также в пресс-службе рассказали, что 10 марта очереди в поликлинике действительно были. Это связано с тем, что были праздничные дни, а 9 марта, во вторник, в поликлинике был день здорового ребенка и принимали детей до года. Поэтому в среду на прием пришло много тагильчан.