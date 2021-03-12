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Posted 12 марта 2021,, 11:44

Published 12 марта 2021,, 11:44

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Качество жизни и социального обеспечения смогут оценить жители Нижнего Тагила

12 марта 2021, 11:44
Всероссийский опрос об уровне социального и экономического обеспечения смогут пройти жители Нижнего Тагила.

В опросе предлагается оценить качество образования, дорого, тротуаров, вакансии, размер оплаты за коммунальные услуги и множество других критериев, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Отмечается, что первостепенную важность для достоверности результатов носит количество опрошенных. По результатам органы федеральной власти будут составлять рекомендации исполнительным властям. Будут даны правильные и приоритетные направления развития той или иной области, а также возможное участие в федеральных программах.

#Общество#Нижний Тагил#Качество#Опрос#Социальное обеспечение#Качество жизни
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