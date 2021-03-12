Качество жизни и социального обеспечения смогут оценить жители Нижнего Тагила

Posted 12 марта 2021,, 11:44
Published 12 марта 2021,, 11:44
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В опросе предлагается оценить качество образования, дорого, тротуаров, вакансии, размер оплаты за коммунальные услуги и множество других критериев, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Отмечается, что первостепенную важность для достоверности результатов носит количество опрошенных. По результатам органы федеральной власти будут составлять рекомендации исполнительным властям. Будут даны правильные и приоритетные направления развития той или иной области, а также возможное участие в федеральных программах.