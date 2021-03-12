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Posted 12 марта 2021, 01:46

Published 12 марта 2021, 01:46

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

В мэрии рассказали о ходе восстановления тепличного комплекса в Нижнем Тагиле

12 марта 2021, 01:46
Продолжается реализация проекта по восстановлению тепличного комплекса в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что тепличное хозяйство занимает площадь в 5,6 тысячи квадратных метра. На сегодняшний день была отремонтирована одна из восьми теплиц. Осуществлен монтаж поликарбонатного покрытия, покраска металлических конструкций и ремонт фундамента. Смонтированы системы полива и отопления, а также поставлены натриевые лампы накаливания для подсветки рассады и тепловые пушки.

В течение лета планируется подготовить вторую теплицу, в которой расположена камера для хранения луковичных растений. В отремонтированной теплице будут выращивать рассаду цветов для озеленения скверов, парков и улиц Нижнего Тагила.

Первый шаг в реализации проекта восстановления тепличного комплекса сделан,заявил глава города Владислав Пинаев.

Напомним, об идее восстановления тепличного хозяйства в Нижнем Тагиле сообщалось в мае 2020 года. Директор МБУ «Служба экологической безопасности» Борис Долматов рассказал, что на восстановление потребуется порядка 1,5 миллиона рублей. Общая площадь теплицы при этом составляет 470 квадратных метров.

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#Общество#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Администрация Нижнего Тагила#Теплицы
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