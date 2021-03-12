Верны ли данные? Центр мониторинга загрязнения воздуха УГМС работает без аккредитации

Несмотря на развернутый и вроде бы логичный ответ Уральской гидрометеослужбы, отсутствие аккредитации ее ЦМС ставит под сомнение легитимность данных лаборатории. Как пояснила редакции юрист из рязанского ОД «Дышим чистым» Татьяна Сильченко, данные неаккредитованной лаборатории нельзя использовать, например, в суде, как надзорным органам, так и общественникам. То есть полученные результаты могут являться недостоверными, при этом в своих докладах ими оперируют различные надзорные ведомства — Росприроднадзор, Роспотребнадзор, профильные федеральные и региональные министерства. Учитываются эти данные и в программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».