Названа причина задержания в Москве экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана и других политиков за участие в деятельности организации, которая признана нежелательной на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские узнали, что встреча участников организации проходит в одной из гостиниц у метро «Электрозаводская». В результате участники были задержаны, мероприятие также пресекли. Источник отметил, что задержанных доставили в отделение полиции. В отношении них будут составлены протоколы об административных правонарушениях. Напомним, помимо Евгения Ройзмана полиция забрала директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, главу фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзу (младшего) и других депутатов.