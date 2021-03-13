Названа причина задержания в Москве экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Posted 13 марта 2021, 12:02
Published 13 марта 2021, 12:02
Modified 29 ноября, 17:44
Updated 29 ноября, 17:44
Полицейские узнали, что встреча участников организации проходит в одной из гостиниц у метро «Электрозаводская». В результате участники были задержаны, мероприятие также пресекли.
Источник отметил, что задержанных доставили в отделение полиции. В отношении них будут составлены протоколы об административных правонарушениях.
Напомним, помимо Евгения Ройзмана полиция забрала директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, главу фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзу (младшего) и других депутатов.