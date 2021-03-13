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Posted 13 марта 2021, 12:02

Published 13 марта 2021, 12:02

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Названа причина задержания в Москве экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

13 марта 2021, 12:02
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана и других политиков за участие в деятельности организации, которая признана нежелательной на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские узнали, что встреча участников организации проходит в одной из гостиниц у метро «Электрозаводская». В результате участники были задержаны, мероприятие также пресекли.

Источник отметил, что задержанных доставили в отделение полиции. В отношении них будут составлены протоколы об административных правонарушениях.

Напомним, помимо Евгения Ройзмана полиция забрала директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, главу фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзу (младшего) и других депутатов.

#Происшествия#Новости УрФО#Москва#Евгений Ройзман*#Задержание#Екатеринбург
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