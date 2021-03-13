В пьяного дебошира с ножом стрелял полицейский в Асбесте

Posted 13 марта 2021, 10:24
Published 13 марта 2021, 10:24
Modified 29 ноября, 17:41
Updated 29 ноября, 17:41
13 марта в дежурную часть ОВД Асбеста поступили два сообщения о том, что в одной квартир на улице Чкалова дебоширит пьяный хозяин. За помощью обратилась его супруга и 15-летняя падчерица.
Виновником ночного переполоха стал ранее трижды судимый за грабеж и разбойные нападения мужчина, 1988 года рождения. Дверь в квартиру полицейским открыла женщина и рассказала, что муж закрылся в комнате с ее дочерью. В этот момент выбежала девочка-подросток, а следом за ней отчим с ножом в руке. Сотрудник потребовал бросить оружие, но нарушитель спокойствия требования проигнорировал.
Учитывая агрессивное поведение нетрезвого гражданина, а также опасность, которую он представлял для жены и троих детей, находившихся в квартире, полицейский произвел один выстрел из табельного оружия, причинив дебоширу не проникающее огнестрельное ранение, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Мужчину доставляли в больницу для оказания медицинской помощи, однако он отказался от госпитализации. Многодетная мать в итоге не стала подавать заявление в полицию. Сотрудники предупредили ее, что неадекватное поведение супруга может повториться. Год назад его уже привлекали к административной ответственности за бытовое насилие в семье.
Собранные по факту материалы органы внутренних дел направлены для рассмотрения и принятия процессуального решения в Следственный комитет.
Напомним, 29 января уральский инспектор ГИБДД прострелил ногу пассажиру машины. Он остановил пьяного водителя, после чего мужчина, находящийся в салоне напал на него.