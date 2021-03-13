"Восточный” вокзал может стать одним из лучших в Европе

Posted 13 марта 2021,, 13:22
Published 13 марта 2021,, 13:22
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Восточный станет частью транспортно-пересадочного узла "Черкизово". На него должны перевести 27 пар поездов дальнего следования, которые сейчас отходят с Курского вокзала, пишет rg.ru.
Строительство нового вокзала стартовало в начале осени 2020 года. В прошлом месяце объект с проверкой посетил Сергей Собянин. По его словам, Восточный объединит Московское центральное кольцо, подземный и наземный общественный транспорт, в том числе поезда. Люди смогут быстро добираться до самых разных районов Москвы, области или в аэропорты.
Замглавы ОАО "Российские железные дороги" Олег Тони, ответственный за данный проект со стороны РЖД, также проинспектировал стройку. Он отметил, что график работ строго соблюдается, завершение строительства намечено на 1 мая. Для пассажиров вокзал откроется 29 мая. По уровню комфорта Восточный обещает стать одним из лучших в Европе.
"Вокзал строится с соблюдением всех необходимых нормативов и включает в себя и безбарьерную среду, и Wi-Fi, и зал повышенной комфортности, а также камеры хранения, комнаты матери и ребенка", - подчеркнул Олег Тони.
Площадь нового железнодорожного комплекса с двумя платформами составит порядка десяти тысяч квадратных метров. Первая платформа будет предназначена для поездов дальнего следования, а вторая - для скоростных “Стрижей”.
Из здания нового вокзала будет два выхода. Первый в сторону станции метро "Черкизовская" и стадиона "Локомотив", а второй - к Амурской улице. При этом попасть в метро пассажиры смогут буквально за минуты, воспользовавшись новым 50-метровым надземным переходом.
Олег Тони также отметил, что одновременно с проектом вокзала идет строительство второго терминала станции МЦК "Локомотив", который должен быть введен в эксплуатацию во второй половине текущего года. Он обеспечит комфортный выход пассажиров к Окружному проезду в сторону стадиона "Локомотив", что позволит разгрузить основной терминал.
Кроме того, Олег Тони заявил о планах по восстановлению Окружного проезда и строительству дополнительных проездов вдоль Северо-Восточной хорды с организацией движения наземного общественного транспорта.