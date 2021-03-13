"Восточный” вокзал может стать одним из лучших в Европе

Строительство нового вокзала стартовало в начале осени 2020 года. В прошлом месяце объект с проверкой посетил Сергей Собянин. По его словам, Восточный объединит Московское центральное кольцо, подземный и наземный общественный транспорт, в том числе поезда. Люди смогут быстро добираться до самых разных районов Москвы, области или в аэропорты.