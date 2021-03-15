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Posted 15 марта 2021, 05:24

Published 15 марта 2021, 05:24

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

До 2 лет тюрьмы грозит жителю Нижней Салды за «билеты банка приколов»

15 марта 2021, 05:24
В Нижней Салде мужчину будут судить за оплату товаров в магазине «билетами банка приколов», сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

В полицию обратилась руководитель небольшого продуктового магазина, которая рассказала, что неизвестный рассчитался за товар ненастоящими деньгами. В кассе обнаружили три «билета банка приколов» номиналом по две тысячи рублей. По словам продавца, с ними трижды приходил один и тот мужчина.

Сама продавец вышла на работу первый день, до этого в этой профессии опыта не имела. Все три раза подозреваемый покупал товары небольшой стоимости и получал сдачу как минимум 1800 рублей.

Злоумышленника удалось установить, им оказался ранее судимый за грабеж и наркотики житель Нижней Салды. Он освободился из мест лишения свободы в 2019 году. Он пояснил, что билеты банка приколов он покупал для конкурсов на свадьбе родственника и решил ими расплатиться, так как продавец неправильно сдала ему сдачу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

Напомним, житель села Краснополье также пытался расплатиться в магазине билетом банка приколов, однако продавец заметила, что купюра номиналом пять тысяч рублей не настоящая.

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#Общество#Верхняя и Нижняя Салда#Уголовное дело#Магазин#Фальшивые деньги
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