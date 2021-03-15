До 2 лет тюрьмы грозит жителю Нижней Салды за «билеты банка приколов»

Злоумышленника удалось установить, им оказался ранее судимый за грабеж и наркотики житель Нижней Салды. Он освободился из мест лишения свободы в 2019 году. Он пояснил, что билеты банка приколов он покупал для конкурсов на свадьбе родственника и решил ими расплатиться, так как продавец неправильно сдала ему сдачу.