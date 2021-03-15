Из-за обрушения на мужчину стенда в парке в Екатеринбурге заведено уголовное дело

Posted 15 марта 2021, 13:14
Published 15 марта 2021, 13:14
Modified 24 декабря, 18:05
Updated 24 декабря, 18:05
По данным Следственного комитета, в результате падения стенда пострадал мужчина 1978 года рождения. В связи с происшествием, следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
За нарушение закона по данной статье предусмотрена ответственность в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
В настоящий момент проведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
У госпитализированного мужчины была диагностирована травма спины, ушибленная рана правого надбровья, ушиб правого плеча, черепно-мозговая травма. Дело находится на контроле у прокуратуры.
Напомним, происшествие случилось 14 марта около 17.00 во время масленичных гуляний в парке Маяковского в Екатеринбурге. Конструкция, упала в тот момент, когда мужчина проходил мимо. В результате мужчину увезли в местную больницу.