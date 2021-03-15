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Posted 15 марта 2021, 07:47

Published 15 марта 2021, 07:47

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Пенсионерка пустила незнакомку в туалет и лишилась 230 тысяч в Екатеринбурге

15 марта 2021, 07:47
Четверть миллиона рублей украла воровка у пенсионерки, попросившись в туалет. Преступницу поймали по горячим следам в Екатеринбурге.

Чтобы попасть в квартиру, злоумышленница долго уговаривала пенсионерку. В результате ограбления пропало 230 тысяч рублей.

Накопления 85-летняя пенсионерка хранила в коридоре. Чтобы украсть денежные средства, девушка обыскала все шкафы, отмечают в МВД.

Наряд правоохранителей по приметам задержали воровку, похищенные средства были изъяты. Безработная девушка не имеет судимости. Сейчас ей грозит до шести лет лишения свободы по статье 158 Уголовного кодекса РФ. По словам задержанной, она не смогла заработать деньги честным путем, поэтому совершила противоправный проступок, сообщает Е1.

Хотела по подъезду дежурить, предложила помочь в доме убраться или проверить вентиляцию, но, так как ничего не получалось, решила украсть у бабушки денежки,рассказала полицейским женщина.

В настоящее время ведутся мероприятия по розыску и причастности иных потерпевших по делу.

Ранее сообщалось, что женщина, укравшая кошелек у попутчицы в поезде «Екатеринбург-Приобье» задержана в Ивделе по горячим следам.

#Происшествия#Новости УрФО#Пенсионер#Воровство#Екатеринбург
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