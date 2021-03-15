ТАСС: директор челябинского спиртзавода арестован по делу о взяточничестве

Отмечается, что Тарасов задержан во время попытки сбыть шесть бутылок алкоголя в общей сумме на 500 тысяч рублей. Данные сотрудников правоохранительных органов гласят, что находящаяся на складах алкогольная продукция передавалась организаторам преступных групп. Те, в свою очередь, должны были перепродать алкоголь.