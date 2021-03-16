Пропавшего неделю назад свердловчанина нашли расчлененным у озера под Екатеринбургом

Posted 16 марта 2021, 16:36
Published 16 марта 2021, 16:36
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Отмечается, что в километре от места обнаружения тела был найден автомобиль пропавшего мужчины. Ранее он вместе со своим отцом поехал на заготовку дров.
Так как семьи проживали в одном доме, у них неоднократно возникали конфликты на почве деления жилплощади,написали в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» во «Вконтакте».
В результате мужчина расчленил тело сына, желая скрыть преступление. В содеянном, по словам пользователей, свердловчанин признался.
Напомним, в Екатеринбурге, в ночь со 2 на 3 марта, 57-летний автомеханик в ходе ссоры убил своего товарища. Утром он вернулся и расчленил тело.