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Posted 16 марта 2021, 16:36

Published 16 марта 2021, 16:36

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Пропавшего неделю назад свердловчанина нашли расчлененным у озера под Екатеринбургом

16 марта 2021, 16:36
Пропавшего жителя Верхней Пышмы нашли расчлененным под Екатеринбургом. 10 марта мужчина уехал в лес и не вернулся домой. В убийстве, по словам пользователей соцсетей, подозревается отец погибшего.

Отмечается, что в километре от места обнаружения тела был найден автомобиль пропавшего мужчины. Ранее он вместе со своим отцом поехал на заготовку дров.

Так как семьи проживали в одном доме, у них неоднократно возникали конфликты на почве деления жилплощади,написали в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» во «Вконтакте».

В результате мужчина расчленил тело сына, желая скрыть преступление. В содеянном, по словам пользователей, свердловчанин признался.

Напомним, в Екатеринбурге, в ночь со 2 на 3 марта, 57-летний автомеханик в ходе ссоры убил своего товарища. Утром он вернулся и расчленил тело.

#Происшествия#Новости УрФО#Убийство#Верхняя Пышма#Конфликт#Екатеринбург
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