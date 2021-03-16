«Стене конец»: жители домов для сирот в Нижнем Тагиле пожаловались на разрушения

На все наши жалобы идут сплошные отписки. Один раз ко мне приезжали, сказали, что трещины — это отслоения и их нужно замазать. Сказали, что прекратят со мной общение, если я еще раз напишу с этой проблемой. Проверки управляющей компании — это приехать, пофоткать и выкинуть фотографии, потому что продвижения никакого нет,жалуется Юлия Прокофьева.