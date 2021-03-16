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Posted 16 марта 2021, 02:00

Published 16 марта 2021, 02:00

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Владельцы снесенного дома в парке Народный в Тагиле не оспорили размер выплаты

16 марта 2021, 02:00
Владельцы дома в парке Народный в Нижнем Тагиле не стали подавать апелляцию по размеру компенсации за снесенный дом и изъятый участок.

13 августа 2020 года вступило в силу решения суда Ленинского района Нижнего Тагила. Согласно вердикту, у семьи Пименовых изымались дом и земельный участок, расположенные по адресу Ветеринарная, 23 в Нижнем Тагиле. Строение находилось в зоне парка Народный.

10 декабря 2020 года собственнику была выплачена компенсация в размере 2,8 миллиона рублей. Жилая площадь была освобождена жильцами, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

В мэрии уточнили, что в срок до 10 марта 2021 года у Пименовых была возможность подать жалобу на решение Седьмого кассационного суда в коллегию Верховного Суда РФ.

В результате апелляционная жалоба бывшими владельцами дома так и не была подана и размер выплаты остался без изменений.

Напомним, 15 февраля последний частный дом в парке Народный в Нижнем Тагиле был снесен. Здание было разрушено с помощью специальной техники. На кадрах видно, как экскаватор ковшом ломает деревянные стены дома. Участок собираются облагородить, решается вопрос об использовании освободившегося пространства.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Частный дом#Парк Народный#Компенсация#Снос
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