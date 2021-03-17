20 должников за два дня поймали инспекторы ГИБДД в Нижнем Тагиле

16 марта производились сплошные проверки транспорта в Дзержинском районе. За четыре часа инспекторы выявили 10 водителей, имевших долги по штрафам.
В общей сложности, за два дня рейда, сотрудники ДПС поймали 20 должников. В отношении них были составлены административные материалы по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата административных штрафов в установленный законом срок). За нарушение им грозит двукратная сумма неоплаченного штрафа, либо арест на 15 суток.
Напомним, рейд ГИБДД проходит в Нижнем Тагиле с 15 по 19 марта. Инспекторы работают совместно с ФССП.