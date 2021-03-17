TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

20 должников за два дня поймали инспекторы ГИБДД в Нижнем Тагиле

17 марта 2021, 11:01
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
За два дня рейда на должников 20 тагильчан, «забывших» оплатить штрафы, попались сотрудникам ДПС, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

16 марта производились сплошные проверки транспорта в Дзержинском районе. За четыре часа инспекторы выявили 10 водителей, имевших долги по штрафам.

В общей сложности, за два дня рейда, сотрудники ДПС поймали 20 должников. В отношении них были составлены административные материалы по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата административных штрафов в установленный законом срок). За нарушение им грозит двукратная сумма неоплаченного штрафа, либо арест на 15 суток.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, рейд ГИБДД проходит в Нижнем Тагиле с 15 по 19 марта. Инспекторы работают совместно с ФССП.

Инспекторы ГИБДД из Нижнего Тагила отправятся в рейд на должников по штрафам
Узнать подробнее

Материалы по теме
84 нарушения ПДД водителями автобусов выявлено в Нижнем Тагиле за два дняБолее 10 нарушений перевозки детей было зафиксировано во время рейда в Нижнем Тагиле50 нарушителей поймали за четыре дня за выезд на «встречку» тагильские полицейские
#Штраф#Должник#ГИБДД#ФССП#Водители#Рейд#Должники#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14