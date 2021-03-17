Квартирант попал в больницу из-за пожара в центре Нижнего Тагила

К месту происшествия были направлены три пожарных автомобиля и семь сотрудников МЧС. По лестничным клетках были эвакуированы 15 жильцов, их них трое — дети. Один человек был выведен с использованием спасательной маски. При пожаре пострадал один человек. Мужчина 1982 года снимал квартиру. Его обнаружили спасатели и передали «скорой». Пострадавший с отравлением продуктами горения был госпитализирован в тяжелом состоянии.