Партия пенсионеров провела митинги против Пенсионного фонда

В партии подчеркнули, что пенсия не должна иметь форму подачки, а должна вызывать у людей чувство самоуважения. А такие устоявшиеся выражения, как «пенсионный возраст» и «пенсионный фонд», навязанные чиновниками, вызывают у граждан только негативные эмоции и нежелание примерять на себя подобные ярлыки.