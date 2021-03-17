tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 марта 2021, 09:10

Published 17 марта 2021, 09:10

Modified 29 ноября, 17:35

Updated 29 ноября, 17:35

Суд над застрелившим сослуживца военным пройдет в Нижнем Тагиле

17 марта 2021, 09:10
Пять лет тюрьмы грозит контрактнику, который баловался оружием и застрелил сослуживца в гарнизоне Елани. Его дело рассмотрит суд в Нижнем Тагиле.

Согласно материалам дела, военнослужащий по контракту, находясь в караульной комнате в момент отлучки командира, достал из тумбочки пистолет Макарова и навел на сослуживца. В какой-то момент произошел выстрел. Потерпевший скончался, пишет E1.

Пистолет был закреплен за начальником караула. Обвиняемый Артем Ират взял оружие и начал направлять его на находившихся в помещении. Один из них сделал ему замечание, тогда подозреваемый передернул затвор и нажал на спусковой крючок. Он не знал, что пистолет заряжен, рассказали изданию инсайдер, знакомый с ситуацией.

В отношении контрактника возбуждено уголовное дело по статье 349 УК РФ (Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, происшествие случилось 15 сентября 2020 года в Еланском гарнизоне. После ранения пострадавший был госпитализирован, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Суд#Убийство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика