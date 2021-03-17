Суд над застрелившим сослуживца военным пройдет в Нижнем Тагиле

Пистолет был закреплен за начальником караула. Обвиняемый Артем Ират взял оружие и начал направлять его на находившихся в помещении. Один из них сделал ему замечание, тогда подозреваемый передернул затвор и нажал на спусковой крючок. Он не знал, что пистолет заряжен, рассказали изданию инсайдер, знакомый с ситуацией.