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Posted 17 марта 2021, 08:31

Published 17 марта 2021, 08:31

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

В группе по обращению с ТКО в Свердловской области произошли кадровые перестановки

17 марта 2021, 08:31
Из рабочей группы по обращению с ТКО в Свердловской области были исключены глава Екатеринбурга Алексей Орлов и скончавшийся министр АПК Дмитрий Дегтярёв.

Вместо Алексея Орлова и Дмитрия Дегтярёва назначены первый заместитель губернатора Александр Высокинский и министр АПК Артем Бахтерев.

Указ подписал 12 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Контроль за исполнением возложен на первого вице-губернатора Александра Высокинского.

Напомним, 26 февраля сообщалось, что первым заместителем главы Екатеринбурга Алексея Орлова станет Игорь Сутягин. С 2018 года он занимал должность заместителя мэра Екатеринбурга по вопросам управления имуществом. Да этого он четыре года, с 2014 по 2018 год, являлся замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области.

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#Общество#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Группа#ТКО
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