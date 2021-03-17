В группе по обращению с ТКО в Свердловской области произошли кадровые перестановки

Напомним, 26 февраля сообщалось, что первым заместителем главы Екатеринбурга Алексея Орлова станет Игорь Сутягин. С 2018 года он занимал должность заместителя мэра Екатеринбурга по вопросам управления имуществом. Да этого он четыре года, с 2014 по 2018 год, являлся замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области.