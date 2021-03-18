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Posted 18 марта 2021, 14:56

Published 18 марта 2021, 14:56

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

30 тагильских семей получат квартиры на улице Новострой взамен аварийного жилья

18 марта 2021, 14:56
Взамен ветхого, аварийного жилья 30 семей из Нижнего Тагила получат ключи от новых квартир на улице Новострой, 21.

Отмечается, что 25 жилых помещений в 30-квартирном доме были приобретены муниципалитетом путем инвестирования в строительство. Контракт заключен в рамках реализации второго этапа региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Стоимость контракта составляет 41 миллион рублей.

Строительные работы начались в ноябре 2020 года. На данный момент готов первый этаж, до конца марта будет закончена кладка второго, рассказал директор ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление» Александр Гришан.

На пару недель нас затормозили холода, но все равно идем с опережением графика,отметил Гришан.

Планируется, что ключи от нового жилья жители Нижнего Тагила получат этой осенью. Строители хотят сдать дом в эксплуатацию в сентябре–октябре.

Также, по словам главы города Владислава Пинаева, до конца 2020 года условия проживания улучшат еще 134 семьи.

Напомним, 15 марта стало известно, что в новые квартиры, расположенные в поселке Буланаш Артемовского района, въехали 63 ребенка-сироты.

#Общество#Нижний Тагил#Аварийное жилье#Владислав Пинаев#Администрация Нижнего Тагила#Аварийное состояние#Новые квартиры
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