30 тагильских семей получат квартиры на улице Новострой взамен аварийного жилья

Posted 18 марта 2021, 14:56
Published 18 марта 2021, 14:56
Modified 29 ноября, 17:44
Updated 29 ноября, 17:44
Отмечается, что 25 жилых помещений в 30-квартирном доме были приобретены муниципалитетом путем инвестирования в строительство. Контракт заключен в рамках реализации второго этапа региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Стоимость контракта составляет 41 миллион рублей.
Строительные работы начались в ноябре 2020 года. На данный момент готов первый этаж, до конца марта будет закончена кладка второго, рассказал директор ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление» Александр Гришан.
На пару недель нас затормозили холода, но все равно идем с опережением графика,отметил Гришан.
Планируется, что ключи от нового жилья жители Нижнего Тагила получат этой осенью. Строители хотят сдать дом в эксплуатацию в сентябре–октябре.
Также, по словам главы города Владислава Пинаева, до конца 2020 года условия проживания улучшат еще 134 семьи.
Напомним, 15 марта стало известно, что в новые квартиры, расположенные в поселке Буланаш Артемовского района, въехали 63 ребенка-сироты.