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7 лет за похищенный телефон грозит салдинцу-рецидивисту

18 марта 2021, 08:39
Фото: МО МВД России «Верхнесалдинский»
До семи лет лишения свободы грозит жителю Нижней Салды за кражу мобильного телефона, сообщает МО МВД России «Верхнесалдинский»,

В дежурную часть полиции Нижней Салды обратился местный житель, который сообщил, что знакомый похитил у него сотовый телефон.

9 марта мужчины распивали алкоголь в квартире потерпевшего. Спиртное закончилось, а денег на покупку у них не оказалось. Тогда гость предложил стать дорогой мобильный телефон хозяина в комиссионный магазин, а на вырученные деньги купить выпивку.

Потерпевший не согласился, тогда злоумышленник толкнул его при выходе из дома, забрал телефон и скрылся. Полицейские установили местонахождение похищенного телефона, он был обнаружен в одном из комиссионных магазинов Верхней Салды. Также был найден и сам похититель.

В отношении салдинца возбуждено уголовное дело за грабеж (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Фото: МО МВД России «Верхнесалдинский»

Напомним, 24 февраля пьяный грабитель с ножом ограбил офис микрозаймов в Екатеринбурге. Угрожая менеджеру, он забрал выручку из сейфа и скрылся. Злоумышленника задержали через неделю, он дал признательные показания. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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#Грабеж#Полиция#Телефон#Верхняя и Нижняя Салда#Происшествия
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